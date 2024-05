Via Olimpia, lavori in corso e disagi 

La chiusura di via Olimpia costringe le famiglie a passare da Decimomannu per portare bambini e ragazzi nelle scuole asseminesi. Nonostante i residenti siano tutti d’accordo sulla necessità di mettere in sicurezza il canale di Santa Lucia che la attraversa, il disagio per alcuni è tanto. Ne parla Ugo Bullita, 53 anni: «La chiusura è un problema. Inoltre la strada che percorro per recarmi a lavoro si trova dalla parte opposta rispetto alla strada che devo percorrere adesso: un doppio disagio».

Tempi e distanze di percorrenza sono nettamente maggiori ma Patrizia Pili, 33 anni, affronta la novità con serenità: «Per me fare qualche chilometro in più per portare i bambini a scuola non è un problema».

I lavori

«Si sta procedendo – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni – allargando gli alvei del rio Santa Lucia, rivestendo i versanti e rifacendo gli attraversamenti a norma in base al Piano di assetto idrogeologico».

I lavori di sistemazione idraulica dell’ultimo tratto del rio Santa Lucia che attraversa via Olimpia in località Terramaini sono stati avviati due settimane fa. Residenti e proprietari terrieri temono che i due mesi previsti per la riapertura al traffico si allunghino, creando loro un disagio che andrebbe a sommarsi a carreggiata stretta, cunetta sdrucciolevole e buche pericolose.

I problemi

Per fronteggiare la presenza di rovi, canne e sterpaglie a bordo strada gli abitanti ricorrono spesso allo sfalcio “fai da te” e lamentano anche la mancanza del servizio di ritiro rifiuti porta a porta. Per Debora Deidda, 53 anni, «la strada è sempre stata impraticabile e troppo stretta soprattutto quando si incrocia un altro veicolo. Non c'è spazio, occorre andare fuori strada oltre la cunetta, rischiando di rovinare l’auto. Un problema in più per ambulanze, pedoni e ciclisti che passano quasi quotidianamente. Ho fatto una segnalazione sull’App Municipium».

Fuori dal coro la voce dell'agricoltore Giovanni Melis, 75 anni: «Preferisco che la strada resti dissestata perché nei campi è stato rubato di tutto: carri, irrigatori e galline. Se l’aggiustassero la situazione potrebbe peggiorare. I canali? Andrebbero puliti dal Consorzio di bonifica che paghiamo, non allargati». E intanto per recarsi a lavoro nel terreno che coltiva Melis è costretto a percorrere quotidianamente 10 chilometri in più.

Le rassicurazioni

Il sindaco Mario Puddu dà piena disponibilità ai cittadini: «Resto come sempre a loro disposizione. Per qualsiasi rimostranza possono contattarmi di persona».

Di fatto via Olimpia non può più essere considerata una semplice strada di campagna perché quotidianamente viene percorsa dalle decine di residenti, contadini e pendolari che ci abitano, lavorano e percorrono per recarsi a lavoro. I lavori, assicurano dall’amministrazione, dovrebbero rispettare i tempi stabiliti.

