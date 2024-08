Via Olimpia, curva  a rischio di incidente 

In via Olimpia ad Assemini si rischiano scontri frontali. Il punto critico è quello dove la strada stretta devia in una curva a gomito completamente priva di visuale in entrambi i sensi di marcia. Gli specchi convessi non sono sufficienti e il guardrail ligneo viene urtato dai mezzi pesanti che hanno difficoltà a fare manovra. A ciò si uniscono l’eccesso di velocità e la frequente invasione della carreggiata opposta da parte dei veicoli in corsa, motivi che causano la concreta possibilità di urtare un altro mezzo.

Se da una parte qualcuno dà tutta la colpa agli automobilisti, dall’altra qualche altro avanza proposte per risolvere la situazione. Tra le testimonianze più significative c’è quella di Emanuela Collu, 40 anni, che vi transita ogni giorno con il figlio di tre anni: «Questa strada sta diventando troppo pericolosa. Ieri stavo per avere un frontale nella curva che, essendo troppo stretta, in molti prendono con una traiettoria larga invadendo la parte opposta».

Qualcuno avanza soluzioni. Per esempio Andrea Mereu, 54 anni: «Non basta sperare nel buon senso altrui, quello spigolo andrebbe smussato anche per migliorare la visibilità. Basterebbe demolire un pezzo della parete, non mi sembra così impossibile». Più semplice la soluzione suggerita dal 36enne Giacomo Garau: «Penso che basti mettere il limite di velocità a 30 invece che a 50, allargare la strada servirebbe solo a far aumentare la voglia di correre. Se una strada è stretta a me viene automatico rallentare».

Non mancano le voci fuori dal coro: «Passo in via Olimpia tutti i giorni – racconta Claudio Melis, 40 anni – e non è così pericoloso perché ci sono gli specchi».

RIPRODUZIONE RISERVATA