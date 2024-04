Via Olimpia chiuderà tra una settimana: disagi per i pendolari 

Manca una settimana alla chiusura al traffico di via Olimpia. Sita in località Terramaini ad Assemini, viene percorsa quotidianamente da centinaia di persone e rappresenta uno snodo strategico che collega Assemini a Decimomannu, percorrendo la strada vicinale Bagantinu, e a Uta, passando per il guado Bau Arena.

Da mercoledì 8 maggio prenderanno il via le opere di sistemazione idraulica dell’ultimo tratto del rio Santa Lucia che attraversa via Olimpia: «Si sta procedendo allargando gli alvei, rivestendo i versanti e rifacendo gli attraversamenti a norma Pai» dichiara l’assessora ai lavori pubblici Alessia Meloni. Il tutto con fondi di Regione e Protezione civile.

L’impresa incaricata è la siciliana Cruschina Costruzioni, la quale ha richiesto ai vigili urbani l’istituzione del blocco stradale per tutti i veicoli, eccetto per i residenti e proprietari dei fondi terrieri, fino al termine dei lavori. Le opere affiancano l’intervento di messa in sicurezza, mitigazione e ripristino della funzionalità idraulica del canale di Terramaini. (sa. sa.)

