Via Ogliastra, ucciso un 75enne 

Il telefono ha continuato a squillare a vuoto e la figlia di Venerato Sardu, 75 anni, ha cominciato a preoccuparsi. Fa l’unica cosa possibile: chiama i Vigili del fuoco che si precipitano in quell’appartamento di via Ogliastra 21. Sfondata la porta, trovano in cucina il corpo di un uomo. Subito parte la segnalazione al 118. I soccorritori arrivano sul posto nel giro di qualche minuto. E scoprono che c’è qualcosa che non va: la vittima ha una vistosa ferita sulla parte posteriore della testa e la faccia sul pavimento. Come capita in queste occasioni, i soccorritori allertano immediatamente i carabinieri. Sul posto i militari della Territoriale Cagliari. Evidentemente i conti non tornano neanche a loro. E, in breve tempo, nella strada parallela di via Is Mirrionis arrivano anche i militari della Radiomobile, del Reparto operativo e del Nucleo investigativo. Dopo arriva anche il Ris. Serve qualche rilievo approfondito. Dopo mezzanotte arriva la certezza: è omicidio.

La situazione

Appena viene trovato il corpo via Ogliastra diventa “zona rossa”, le pattuglie chiudono entrambi i lati della strada mentre alla spicciolata arrivano in tanti: preceduto dai collaboratori, intorno alle 23, giunge il medico legale Roberto Demontis. Trascorrono alcuni minuti e arriva anche il pm di turno Andrea Massidda. C’è davvero qualcosa di strano. E gli investigatori cominciano a sfogliare la margherita prendendo in considerazione tutte le possibilità, dalla caduta accidentale al suicidio all’omicidio.

È un delitto

Tanti elementi fanno, però alla fine, propendere. per questa eventualità. Le verifiche accertano che Venerato Sardu è stato ucciso. In tanti , a tarda notte passano da quelle parti, giurano di non conoscerlo. «Forse», sostiene qualcuno, «ho visto quella faccia. Ma non ne so nulla. Immagino che facesse una vita riservata». Testimonianze, più o meno, in fotocopia. Finalmente arriva qualcuno che sa qualcosa di più. «Lui», racconta un passante che chiede di restare anonimo, «era proprietario della palazzina in cui abitava e ogni tanto ha avuto problemi con gli inquilini». D’altronde, tredici anni fa, proprio una vicina di casa, dopo l’ennesima lite, aveva bruciato il suo portone. Ma, a supportare questa tesi, anche le testimonianze di alcuni dirimpettai. «Verso le 13», racconta un giovane che sta portando in giro il suo cucciolo, «ero in balcone e ho sentito urla di donna che sembravano provenire proprio da quella direzione».