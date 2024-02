Via Ogliastra, libero il presunto omicida 

Salvo nuove violazioni, adesso resterà libero, seppure con obbligo di dimora a Sestu, di firma (due volte al giorno) e divieto di espatrio, almeno fino all’esito del futuro processo. Fabrizio Congiu, il disoccupato e invalido 53enne accusato di aver ucciso la sera del 17 febbraio di un anno fa Venerato Sardu dopo una lite per soldi è stato scarcerato ieri per scadenza dei termini di custodia cautelare. Il gip ha fissato la nuova udienza preliminare per il 28 febbraio. In quella occasione è pressoché scontato il rinvio a giudizio per omicidio volontario e rapina per Congiu, (difeso dall’avvocato Stefano Pisano) che viveva in affitto al terzo piano della palazzina di proprietà della vittima 75enne, ucciso nella sua abitazione al pianoterra di via Ogliastra a Is Mirrionis.

Il fatto

La decisione nasce dall’applicazione del codice di procedura penale che nella fase delle indagini preliminari fissa la misura cautelare in carcere massima in un anno (che in questo caso scadeva proprio ieri), salvo intervenga prima il rinvio a giudizio. Tutto nasce da un problema legato ai tempi: il pm aveva depositato all’ufficio del gip la richiesta di rinvio a giudizio per Congiu lo scorso 7 febbraio che immediatamente ha fissato l’udienza preliminare per la giornata di ieri, 17 febbraio. Non avrebbe potuto fissarla per un altro giorno, domani per esempio, perché sarebbero scaduti i termini. Ma fissandola per il 17 non si è potuto rispettare il limite temporale che impone che tra la notifica, avvenuta il 7, e la convocazione, avvenuta il 17, devono trascorrere almeno 10 giorni “liberi”. Cosa che non è avvenuta, perché considerata la domenica di mezzo (l’11 febbraio) i giorni sono diventati 9. Su questo l’avvocato della difesa Stefano Pisano, applicando alla lettera il codice penale, ha eccepito la questione, sollevando il problema del mancato rispetto dei termini. La gup, Manuela Anzani, riconoscendone la fondatezza l’ha accolta, ha fissato la nuova udienza per il 28 febbraio, e il legale ha ottenuto la scarcerazione (ieri all’ora di pranzo) del suo assistito.

Che cosa accade

A quel punto la Procura è intervenuta chiedendo (e ottenendo) per Congiu tre restrizioni: l’obbligo di dimora a Sestu (nella casa della sorella) con divieto di allontanamento notturno, il divieto di espatrio (e il sequestro dei documenti necessario a tal fine) e l’obbligo di firma, due volte al giorno, dai carabinieri. Detto che per i familiari della vittima si è costituito parte civile l’avvocato Pierluigi Concas, il presunta omicida da ieri è tornato in libertà.

Il delitto

Il delitto scoperto la notte del 17 febbraio dello scorso anno era stato risolto a tempo di record dai carabinieri del nucleo investigativo provinciale e dai colleghi della compagnia di Cagliari. Le telecamere presenti nell’edificio e nell’abitazione del delitto sembrerebbero non lasciare dubbi, inquadrando Congiu all’interno dell’appartamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA