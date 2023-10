Via Nuracada, ok ai lavori per migliorarla 

Entrano nel vivo i lavori stradali in via Nuracada a Sestu, dopo l’annuncio del Comune. Da domani fino al 3 novembre nella strada saranno in vigore il senso unico alternato, il limite di venti chilometri orari, il divieto di sosta su entrambi i lati e il divieto di transito agli autocarri più pesanti di venti quintali. Una misura per consentire agli automobilisti, soprattutto ai residenti, di transitare senza pericolo, anche se dovranno muoversi lentamente e con qualche piccolo disagio. La stessa impresa che si occupa dei lavori garantirà anche la sicurezza del transito e il rispetto dei divieti.

Via Nuracada per molti anni è stata una strada sterrata, e col tempo l’ex stradina di campagna è cresciuta. Qui si trovano diverse aziende agricole e abitano decine di famiglie. Finalmente dopo i lavori arriverà l’asfalto e saranno realizzati anche tombini, che avranno il compito di prevenire eventuali allagamenti dopo le precipitazioni.

