Via Nuracada, nasce il comitato di quartiere 

Tutti insieme per un futuro migliore. È nato a Sestu un nuovo comitato di quartiere, il “Comitato di Strada Nuracava e zone limitrofe”. A formarlo, un gruppo di quattro residenti a cui si sono uniti in pochi giorni molti altri. «Siamo più di cento, vogliamo promuovere la tutela del territorio e mantenere un dialogo costruttivo con le istituzioni», spiega Agostino Agus, segretario del comitato.

Chiamata anche via Nuracada, più che una strada è un rione, che dalla periferia di Sestu si inoltra nelle campagne. Una parte è stata asfaltata, ma tanto resta ancora da fare secondo gli abitanti.

«Sicurezza partecipata, tutela e decoro ambientale, dialogo con le istituzioni, coesione, partecipazione e comunicazione sociale». Questi i punti chiave dello statuto del Comitato. Tra i problemi principali c’è l’abbandono dei rifiuti, un tema caldo in tutta Sestu. Ma anche i ripetuti furti di auto, e la pulizia delle cunette. Problemi che si possono risolvere anche con iniziative organizzate tra i residenti, soprattutto per quanto riguarda la pulizia, ma serve pure l’aiuto e il riconoscimento dal Comune. «Il nostro primo obiettivo è creare qualcosa di costruttivo», continua Agus.

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