Via Nazionale, presto al via i lavori 

La strada principale di Serrenti sarà presto messa in sicurezza. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via Nazionale.

«Abbiamo partecipato al bando e preparato il progetto in tempo – spiega il sindaco Pantaleo Talloru –. Non appena la ditta della fibra ottica provvederà ai ripristini stradali, daremo inizio al programma di sistemazione delle strade interne e in periferia». Gli interventi avranno un valore complessivo di 150.000 euro, finanziamenti derivanti da fondi statali. Grazie a questo importo, l’arteria principale del paese, sede di numerose attività economiche e servizi, sarà oggetto di un restyling.

Non solo via Nazionale: a Serrenti sono previsti numerosi lavori pubblici. «Il 4 aprile ci sarà un consiglio comunale nel quale saranno deliberate le variazioni di bilancio riguardanti lavori pubblici di vario tipo, tra cui anche strade rurali, attrezzature per il cantiere e illuminazione pubblica – continua il sindaco Talloru –. Saranno inserite le risorse per la cura del verde pubblico e la pulizia del paese. Siamo anche beneficiari di un contributo di 900.000 euro per il risparmio energetico “Smart city” e di 350.000 euro per la realizzazione del Centro di alta formazione sulle energie rinnovabili».

RIPRODUZIONE RISERVATA