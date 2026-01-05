VaiOnline
Gonnosfanadiga.
06 gennaio 2026 alle 00:08

Via Nazionale, lavori per la sicurezza 

A Gonnosfanadiga sono in corso lavori di rinforzo e messa in sicurezza del muro che costeggia l’area della fiera mercato, all’uscita del paese in direzione San Gavino, Pabillonis e Villacidro.

L’intervento riguarda il terrapieno che sostiene il piazzale del distributore di carburante situato lungo via Nazionale, una zona strategica sia per la viabilità sia per le attività commerciali locali.

I lavori consistono nel consolidamento strutturale del muro di contenimento, necessario a garantire la stabilità dell’area sovrastante e la sicurezza dei cittadini.

Il piazzale interessato è lo stesso che, ogni mercoledì, ospita i mercatini locali della fiera mercato, punto di riferimento per operatori e visitatori.

L’area è stata delimitata per consentire i lavori e i vari interventi in condizioni di massima sicurezza. La ditta incaricata dall’amministrazione comunale sta procedendo con le operazioni previste dal progetto di consolidamento. Al termine dei lavori l’intera zona di via Nazionale sarà messa in sicurezza e sarà scongiurato il rischio di crolli e cedimenti, secondo il progetto predisposto dall’amministrazione municipale. (jo. ce.)

