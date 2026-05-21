Via Nazionale diventa a senso unico 

Dalle parole si passa ai fatti, e con essi esplode la protesta. Quella che nel febbraio del 2025 era iniziata come un’accesa discussione sul Piano urbano del traffico di Decimomannu è diventata realtà con l'ordinanza numero 33 della Polizia locale. I commercianti storici, riuniti nel Comitato di via Nazionale (19 attività), sono sul piede di guerra per la radicale riorganizzazione della viabilità che ridisegnerà i flussi del centro, a partire dal senso unico istituito nella centralissima via Nazionale, tra via Stazione e via Dritta.

La protesta

«Non abbiamo digerito queste novità - commenta Giuseppe Gagliano, 63 anni, titolare del Conad e portavoce del malcontento - pensavamo fossero solo rumors, non c'è stata comunicazione ufficiale. Su progetti di questa entità bisognerebbe rendere partecipi gli esercenti. Ci aspettavamo più sensibilità».

Secondo il Comitato i nodi critici riguardano la sicurezza e i tagli ai parcheggi: «Ottimizzazione e sicurezza sono un’utopia. Diminuendo i posti auto, intravediamo solo più multe e incidenti: uscire da un parcheggio a spina in una strada a senso unico, dove la velocità aumenterà, sarà un delirio. Il doppio senso è da sempre il punto forte di Decimomannu: sarebbe bastato vietare l’accesso ai mezzi pesanti». Tra le richieste dei commercianti c'è quella di mantenere il doppio senso almeno fino alla svolta verso corso Umberto, per evitare che il flusso venga spinto in periferia.

Lo scontro politico

A dare manforte alla protesta è l’opposizione consiliare. Il capogruppo di minoranza Leopoldo Trudu precisa: «Abbiamo apprezzato le modifiche alla viabilità introdotte negli altri quartieri, ma su questa specifica zona la nostra posizione è ben diversa: siamo completamente contrari. Si tratta di una scelta fortemente penalizzante sia per le attività commerciali del centro, sia per i residenti».

La sindaca Monica Cadeddu difende la linea: «Comprendiamo le preoccupazioni di chi ha un’attività e dei cittadini, ma questo piano non nasce dall'improvvisazione. È un intervento atteso da anni per mettere in sicurezza i pedoni e fluidificare il traffico. Il confronto c'è stato nelle sedi opportune, ora è il momento di modernizzare Decimo».

La nuova viabilità

Le fa eco l’assessora ai Lavori pubblici, Francesca Salis: «L’avvio dei cantieri, che fino al 31 luglio imporranno il divieto di sosta e il restringimento della carreggiata tra via Sardegna e via Dritta, serve a migliorare le infrastrutture pedonali. Il centro sarà più sicuro e vivibile per tutti».

Il nuovo scacchiere viario disegnerà un grande anello rotatorio. Oltre al senso unico in via Nazionale (direzione via Stazione-via Dritta, mentre resta il doppio senso tra via Dritta e via Repubblica), via Foscolo diventa a senso unico verso via Deledda. Quest'ultima si percorrerà solo verso via Stazione, mentre via Buonarroti canalizzerà il traffico da via Stazione a via Foscolo. Novità anche per via Stazione: senso unico da via Repubblica a via Nazionale, e un altro tratto da via Nazionale verso corso Umberto. Quest’ultimo, fino a via Cagliari, sarà percorribile solo verso via Cagliari, che a sua volta rimanderà le auto a senso unico verso via Nazionale.

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