Via Nazionale a senso unico 

Conto alla rovescia per l’avvio dei lavori, in programma a giugno, per la realizzazione del senso unico nella centrale via Nazionale. A Nuraminis l’appalto è stato definito e, come spiega il sindaco Stefano Anni, «è stato firmato il contratto con l’impresa esecutrice». Ci vorranno 200mila euro, insomma, per ripristinare il senso unico nell’arteria principale del paese, via Nazionale, dove nella parte nord, all’intersezione, con le vie Roma e Matteotti, sarà realizzata anche una rotatoria.

«Il progetto prevede l’istituzione del senso unico di marcia in via Nazionale, dall’intersezione con la via Roma fino a piazza Municipio, con direzione di marcia verso sud e senso unico di marcia a salire, direzione nord, nelle vie Repubblica e Roma», commenta il sindaco Anni.

A Nuraminis, insomma, la circolazione veicolare torna ad essere regolata sull’anello via Nazionale-via Repubblica e via Roma. Così come era stato per qualche tempo all’inizio degli anni Duemila. «I lavori», continua il sindaco Anni, «oltre al senso unico e alla rotatoria di via Nazionale, consentiranno l’incremento degli stalli di sosta nella stessa via Nazionale e l’installazione di particolari barriere da centro storico a protezione dei percorsi dedicati ai pedoni». (i. pil.)

