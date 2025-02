Via Nazionale a senso unico, è rivolta 

La via Nazionale ha il suo Comitato di commercianti. «Lo abbiamo costituito in diciannove», dice per tutti Giuseppe Gagliano, portavoce del neonato gruppo insieme alla farmacista Francesca Rocca e alla barista Stefania Incani. C’è una ragione precisa dietro l’iniziativa. «Non abbiamo digerito – continua il negoziante – le novità previste dal nuovo piano del traffico. Via Nazionale a senso unico è una follia, saremo costretti a chiudere i battenti». Gli esercenti sono determinati a non far partire la rivoluzione del traffico o, quantomeno, a suggerire «soluzioni alternative, meno impattanti».

Il dibattito

Era il 14 febbraio quando l’Amministrazione aveva organizzato un incontro pubblico per annunciare l’arrivo di sensi unici e cambi di direzione. Al tavolo, l’assessora ai Lavori pubblici, Francesca Salis, e il comandante della Polizia locale, Enrico Zaru, che spiegarono di voler rendere il centro urbano più sicuro creando un traffico più snello e aumentando gli stalli della sosta. A una settimana di distanza si è tenuto un secondo incontro, ma a porte chiuse: il Comitato è stato accolto in Municipio dalla sindaca Monica Cadeddu e dallo stesso Zaru: «Hanno sentito le nostre rimostranze, speriamo le ascoltino. Abbiamo proposto anche una serie di suggerimenti».

Lo scontro

Tra Amministrazione e commercianti c’è distanza. «Negli anni – sottolineano dal Comitato – il traffico di via Nazionale si è autoregolamentato. Si prospettata invece una diminuzione di parcheggi: oggi se ne contano 26, con la spina di pesce ne avremo 23». In direzione di Santa Greca, verranno eliminati gli stalli che si trovano a sinistra: «Intravediamo - hanno proseguito gli esercenti - più sanzioni e sinistri stradali, ma meno clienti. Uscire da un parcheggio in una strada a senso unico, nella quale aumenterà la velocità, sarà un delirio. Per evitare gli ingorghi, basterebbe limitare l’accesso ai mezzi pesanti, ma tenendo il doppio senso, il punto forte di Decimo».

«Caso politico»

Per Gagliano e gli altri commercianti non ha senso cambiare l’organizzazione di un sistema che regge, malgrado la crisi. Di segno opposto la posizione del Comune. «Queste scelte non vengono fatte a cuor leggero - ha fatto sapere la sindaca Monica Cadeddu -. Per questo cambiaremo la circolazione in via Nazionale optando per una fase sperimentale, in modo da monitorare passo per passo gli effetti dei nuovi sensi di marcia e raccogliendo i pareri, sia positivi che negativi, anche insieme ai commercianti».

