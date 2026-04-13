VaiOnline
Carbonia.
14 aprile 2026 alle 00:11

Via Napoli, nuovi marciapiedi dopo quarant’anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nelle cartoline della Carbonia appena nata nel 1938, era uno dei viali più emblematici, fra la villa Sulcis e le residenze dei dirigenti della miniera. La sistemazione, iniziata ieri, dei marciapiedi totalmente dissestati di via Napoli, e della strada, restituisce dignità a uno dei luoghi simbolo di Carbonia. Sono infatti decollati i lavori di riqualificazione del viale che in sostanza da piazza Roma e dalla torre Civica (ex Littoria) conduce al parco della villa Sulcis, al museo archeologico e alle altre attrattive del sito.

L’ultimo intervento risaliva agli anni ‘80. Da allora, il camminamento in cemento e la strada sono stati divelti e devastati dalle radici degli alberi e dall’usura. Difficile evitare buche, avvallamenti, cedimenti. «In questa via centrale e storica – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – ricostruiremo i marciapiedi e bitumeremo di nuovo la strada: i lavori proseguono anche in altri cantieri sparsi in città e nelle frazioni». Restano tuttavia preoccupanti altri contesti: in via Logudoro, arteria fondamentale del traffico cittadino, da due mesi persiste una buca profonda e pericolosa che il Comune ancora non tappa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La guerra.

Trump, invettiva contro il Papa

Le accuse: debole e disastroso in politica estera. Leone XIV: non ho paura di lui 
lo scontro

«Offese gratuite e irrispettose, la Chiesa parla di pace e amore»

Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario della Cei: «È una violenta strumentalizzazione che va respinta» 
Alessandra Ragas
Il conflitto

Tajani ai militari in Libano: «Siete l’orgoglio dell’Italia»

Il ministro: retribuzioni non all’altezza delle responsabilità 
Il conflitto

Trump blocca Hormuz, scontro con Ue e Onu

Macron propone una coalizione per togliere le restrizioni 
La tragedia

A Borore la festa si trasforma in lutto «Non è un incidente»

Si fa strada l’ipotesi di un malore durante la cavalcata: c’è un’inchiesta  
Francesco Oggianu
Massa

Ucciso davanti al figlio, tre minori indagati

L’inchiesta si allarga dopo il fermo dei due ragazzi di 19 e 23 anni sotto accusa 