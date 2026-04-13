Via Napoli, nuovi marciapiedi dopo quarant’anni 

Nelle cartoline della Carbonia appena nata nel 1938, era uno dei viali più emblematici, fra la villa Sulcis e le residenze dei dirigenti della miniera. La sistemazione, iniziata ieri, dei marciapiedi totalmente dissestati di via Napoli, e della strada, restituisce dignità a uno dei luoghi simbolo di Carbonia. Sono infatti decollati i lavori di riqualificazione del viale che in sostanza da piazza Roma e dalla torre Civica (ex Littoria) conduce al parco della villa Sulcis, al museo archeologico e alle altre attrattive del sito.

L’ultimo intervento risaliva agli anni ‘80. Da allora, il camminamento in cemento e la strada sono stati divelti e devastati dalle radici degli alberi e dall’usura. Difficile evitare buche, avvallamenti, cedimenti. «In questa via centrale e storica – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – ricostruiremo i marciapiedi e bitumeremo di nuovo la strada: i lavori proseguono anche in altri cantieri sparsi in città e nelle frazioni». Restano tuttavia preoccupanti altri contesti: in via Logudoro, arteria fondamentale del traffico cittadino, da due mesi persiste una buca profonda e pericolosa che il Comune ancora non tappa.

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