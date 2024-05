«Via Napoli? Io la vorrei così» 

Marrubiu si sta preparando a un progetto innovativo che coinvolge tutta la comunità nella progettazione della strada principale, via Napoli. L'iniziativa, promossa dal sindaco Luca Corrias, insieme allo studio “Abbelie”, si propone di trasformare l’arteria centrale del paese «in un luogo più funzionale, sicuro e rappresentativo dell'identità locale». L'approccio partirà coinvolgendo cittadini, amministratori e progettisti in un incontro aperto, oggi alle 18 nelle “rotonde” di piazza Amsicora.

«La prima volta»

«Si tratta di una modalità di progettazione inedita per il nostro paese ma che abbiamo avuto la curiosità di sperimentare – spiega Corrias - Riteniamo fondamentale che l’intervento sulla via principale del paese veda il coinvolgimento di coloro che quotidianamente la percorrono, la vivono e vi lavorano. È un'occasione per cogliere le necessità e le criticità dello snodo, tenendo presente che ad oggi lo stato del marciapiede è in diverse parti vetusto, in altre totalmente assente. Pertanto, ricevuto un finanziamento regionale per la progettazione, l’occasione è quella di costruire bene e coinvolgendo i cittadini». Sulla stessa linea il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Paolo Soru: «I cittadini potranno contribuire con idee e feedback per assicurare che il progetto finale della nostra via Napoli sia funzionale, bello e rappresentativo. Ascolteremo le esigenze di tutti prima di passare alla progettazione».

I commenti

I cittadini sembrano accogliere positivamente l'iniziativa. «Lo sviluppo di via Napoli è molto importante perché ormai è quasi morta – commenta la negoziante Cinzia Cotza - secondo me uno dei lavori da fare sarebbe quello di curare il verde, perché le aiuole sono fortemente degradate ed essendo la via principale per chi arriva dalla Statale 131 non è un bello spettacolo ritrovarsi una strada in queste condizioni».

C’è anche chi sogna in grande e vorrebbe una Marrubiu più artistica. «È una bellissima iniziativa quella di coinvolgere tutti – commenta un altro negoziante, Tommaso Carta - il mio sogno sarebbe poter vedere un murale che parta dalla prima casa di via Napoli sino all’ultima. Ci vuole poco a migliorare un paese però ci devono essere delle basi, andrebbe fatto bene non come l'ultimo murale, dove sono state appiccicate le stampe senza intonacare prima il muro».

