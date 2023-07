Il cumulo di rifiuti è lì da tempo: vecchie gomme d’auto, buste di spazzatura sparse e nuovi rifiuti abbandonati di recente. Tutto concentrato in un angolo di via Mossa, nel quartiere di Su Planu, un terreno privato che si sta trasformando in una discarica a cielo aperto. «Una situazione di degrado che si protrae da troppo tempo», dice il capogruppo del Pd Omar Zaher, «il Comune deve fare qualcosa». (f.l.)