Via Monte Spada, operazione recupero 

Da tempo gli abitanti di Quartucciu si chiedono quale sarà il futuro dell’area situata in via Monte Spada, accanto alla scuola dell'infanzia e al PalaBeatrice. Si tratta di uno spazio alberato di 4.200 metri quadrati di proprietà comunale, espropriato negli Anni Novanta.

La vicenda

Nel 2008 furono realizzati un chiosco e i camminamenti ma, a oggi. non è mai stato utilizzato. Purtroppo, come spesso accade con i luoghi abbandonati, è stato preso di mira dai vandali più di una volta. Ora, però, il Comune vuole dare ai cittadini un ulteriore spazio di ritrovo, completamente riqualificato. Per farlo, ha appena pubblicato una manifestazione d'interesse rivolta a soggetti privati che vogliano prenderlo in concessione e gestirlo per dieci anni. Non è ancora una gara d’appalto vera e propria: è una fase preliminare, un’indagine di mercato per capire chi potrebbe partecipare. Intanto, però, una delibera di Giunta del 30 dicembre ha impartito a chi parteciperà alla manifestazione d’interesse, le linee di indirizzo che stabiliscono gli obiettivi che l'amministrazione comunale vuole vengano raggiunti con la riqualificazione dell’area, pur lasciando libertà ai futuri concessionari.

Le linee guida

«Vorremmo diventasse un luogo verde attrezzato con vari servizi per i nostri concittadini», dice Carlo Secci, assessore al Patrimonio e Attività produttive, che elenca alcuni esempi: «Si può fare uno spazio con tavoli all’aperto o gazebo in vetro, fare ristorazione nel chiosco già esistente, realizzare due campi padel (vanno bene anche da calcetto, tennis o basket, lo deciderà chi avrà l’area in concessione), tensostrutture per bambini sul prato con giochi, possibilità di svolgere attività ludico-ricreative e di fare campi estivi per i più piccoli, e parcheggi». Per il Comune, l’obiettivo è comunque «valorizzare anche le strutture inattive che sono già presenti (come, ad esempio, il chiosco) e che sono alla mercé di atti di vandalismo. Inoltre, è importante restituire ai cittadini uno spazio per troppo tempo abbandonato, nel quale possano passare momenti di svago e relax». Dopo che saranno individuati i soggetti interessati che più si avvicineranno all'idea di progetto immaginata dal Comune, si procederà al bando vero e proprio per l'affidamento della concessione.

Le candidature

Nella manifestazione d’interesse ovviamente vengono posti dei requisiti, tra i quali assicurare l’apertura almeno sei giorni settimanali, mattina e sera. Gli interessati a partecipare dovranno mandare la propria candidatura entro, e non oltre, le ore 11 di giovedì 26 febbraio, esclusivamente via email (ordinaria o pec) all’indirizzo protocollo.quartucciu@legalmail.it. Sul sito comunale è possibile avere maggiori informazioni su requisiti e linee d’indirizzo.

