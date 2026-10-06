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07 ottobre 2026 alle 00:55

Via Monte Marganai, presto il parco e 50 parcheggi 

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Buone notizie per via Monte Marganai: i lavori avviati lo scorso aprile dovrebbero essere conclusi entro la fine dell’anno. «Il parco, giochi per ragazzi e 50 parcheggi: l’intervento dovrebbe concludersi entro dicembre, restituendo l’area alla città», conferma il sindaco Tomaso Locci a proposito dell’operazione che riguarda un lotto finora poco utilizzato e in parte degradato, destinato a ospitare parcheggi, un parco e una zona giochi per bambini. L’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi fa sapere che le opere preliminari sono state completate, «sono stati realizzati il muro di contenimento laterale e la scala di collegamento con la fermata del pullman, ora manca la parte relativa al parco», dice, e sottolinea come l’area, prima dell’avvio del cantiere, presentasse criticità legate all’abbandono e alla presenza di rifiuti, rendendo necessario un intervento strutturale per restituirle funzionalità. La nuova area di sosta dovrebbe contribuire ad alleggerire la pressione del traffico nel centro storico, dove la disponibilità di parcheggi è limitata e non mancano situazioni di sosta irregolare.

L’obiettivo è di redistribuire i flussi e migliorare l’accessibilità complessiva. L’area sarà dotata, inoltre, di sistemi di videosorveglianza e attrezzature per bambini.

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