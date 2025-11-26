Via Monsignor Virgilio I lavori con un mutuo 

Un mutuo da 1.725.310 euro a zero interessi, una durata di quindici anni e la rata semestrale costante secondo un piano di ammortamento alla francese. Sono le condizioni del piano di finanziamento che il Comune di Tortolì ha sottoscritto con il Banco di Sardegna per dare un nuovo volto a via Monsignor Virgilio.

L’ente, amministrato da Marcello Ladu, ha dunque ottenuto il nulla osta dalla banca per accedere al Fondo Jessica 2, attivato con un accordo del 2021 tra la Banca Europea per gli investimenti e l’Istituto di credito. La quota per accedere al Fondo Jessica 2, attivato con un accordo del 2021 tra la Banca Europea per gli investimenti e l’Istituto di credito. La somma erogata è pari al 50 per cento dell’intervento nel suo complesso (importo massimo finanziabile).

Prima rata in scadenza il 30 giugno 2027, l’ultima il 31 dicembre 2040. Il cantiere di una delle trasformazioni urbanistiche più importanti e attese della cittadina annuncia un’autentica rivoluzione sulla viabilità e l’utilizzo promiscuo del viale. Soprattutto in termini di viabilità: la strada sarà a senso unico dall’uscita di corso Umberto fino all’altezza dell’incrocio con via Taramone. Addio dunque al doppio senso di marcia, addio ai parcheggi a spina di pesce così pure all’anti-decoro.

Nelle intenzioni progettuali c’è un unico senso di marcia verso Arbatax, i parcheggi a nastro, la pista ciclabile sul versante sinistro, in direzione del borgo marinaro, e sul lato opposto ampio marciapiede riservato alla passeggiata. Opere da completare entro il 30 giugno 2027. (ro. se.)

