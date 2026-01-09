VaiOnline
Via Monsignor Parraguez invasa dai liquami: «Una puzza insopportabile, siamo abbandonati» 

L’odore è nauseante e persistente: liquami e fanghiglia ricoprono marciapiedi e asfalto, e i residenti della via sono costretti a camminare a zig-zag per evitare le pozzanghere di materiali fognari.

È esondato ancora una volta il tombino – o ciò che ne resta – in via Monsignor Parraguez. Un episodio che non può essere definito di certo eccezionale, ma che si ripete con puntualità dopo ogni pioggia. Da anni ormai l’angolo di marciapiede che costeggia le mura del Seminario arcivescovile e si ricongiunge con via Piovella, è diventato una vera e propria trappola per pedoni e residenti, costretti a convivere con una situazione di degrado prolungata, nonostante le tante segnalazioni.

A peggiorare il quadro, una recinzione pericolante installata diversi anni fa, oggi rifugio di roditori e invasa da una vegetazione incontrollata che contribuisce ad intasare quel che rimane del tombino, ormai invisibile sotto tutti i detriti e la sporcizia accumulati. Una criticità che, dopo anni di disagi e disattenzioni, chiede risposte e interventi definitivi.

