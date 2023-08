Via Monsignor Angioni, slittano i lavori nella palestra 

I lavori per completare il restyling della palestra di via Monsignor Angioni - in corso da alcuni mesi - slittano di quaranta giorni.

La proroga è stata chiesta dalla ditta - e concessa dal Comune nei giorni scorsi - per consentire la conclusione del cantiere con gli ultimi dettagli previsti nel progetto dell’assessorato ai Lavori pubblici. Oltre un mese in più a disposizione, a partire dal 4 agosto prevista come scadenza per contratto, che dovrebbe servire all’impresa per completare la messa in sicurezza della palestra costata circa 250mila euro.

In cima all’elenco dei lavori in progetto c’è il rifacimento degli spogliatoi, seguito dalla modernizzazione dell’impianto elettrico e di illuminazione di tutta la palestra. In fase di esecuzione anche gli interventi di adeguamento sismico e del sistema antincendio, finalizzati a ottenere l’agibilità della struttura sportiva per poterla finalmente restituire - in sicurezza - alle società cittadine e alla scuola.

Lavori conclusi invece nei tre palloni geodetici - la tensostruttura di via S’Arrulloni, quella di Flumini, e il pallone accanto al Velodromo - mentre proseguono quelli nel Palazzetto dello Sport che, imprevisti permettendo, verrà inaugurato in autunno.

