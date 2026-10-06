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Sestu.
07 ottobre 2026 alle 00:55

Via Monserrato, lavori sino a fine anno 

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Dovevano essere conclusi poche settimane fa, e invece il cantiere di via Monserrato, a Sestu, andrà avanti sino alla fine dell’anno. Si lavora per realizzare il percorso ciclopedonale, intervenendo anche sulle strade vicine. Lo annuncia il consigliere con delega ai Lavori pubblici Matteo Taccori: «I lavori proseguono secondo la programmazione prevista. Un intervento strategico per il nostro territorio, che comprende la posa delle nuove tubazioni fognarie e la rete per le acque bianche». Per garantire il completamento in piena sicurezza dei lavori nel tratto tra viale Vienna e via Madrid, si è resa necessaria una proroga dei provvedimenti per il traffico fino al 31 dicembre, e la chiusura del transito nella strada vicinale Sa Serra Manna. «Comprendiamo i disagi temporanei per la circolazione, ma si tratta di passaggi indispensabili per restituire alla comunità un’infrastruttura moderna, efficiente e sicura». ( g.l.p. )

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