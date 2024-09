Via Milano, cresce la discarica abusiva: nuovo esposto 

La situazione è persino peggiorata. «Nonostante le tante assicurazioni da parte del Comune di Cagliari, i rifiuti rimangono e aumentano, con tutti gli immaginabili effetti igienico-sanitari nel bel mezzo del rione residenziale di Bonaria». Stefano Deliperi, presidente del Gruppo di intervento giuridico, non si rassegna. Dopo l'ultimo appello lanciato a novembre dell'anno scorso e caduto a vuoto, ha presentato una nuova istanza - l'ennesima - per richiedere la bonifica ambientale della discarica cresciuta indisturbata tra i palazzi bene di via Milano.

Nuova istanza

«La situazione è vergognosa e inaccettabile. Parliamo di un crescente accumulo di rifiuti vari, detriti, imballaggi, mobili, batterie esauste e via dicendo, comprendenti anche amianto. Il tutto abbandonato in parte in area recintata e in parte adiacente, dove stati effettuati impunemente diversi roghi, con gli intuitivi effetti sull’ambiente e la salute pubblica», denuncia ancora una volta Deliperi. Una bomba ecologica da troppo tempo presente nella striscia di terra tra via Grosseto e via Messina, nell'elegante quartiere di Bonaria evidentemente non esente dall'inciviltà e dove il rischio diossina lanciato più volte dal Grig non ha ancora spinto chi di dovere a intervenire e a porre fine alla vergogna a pochi passi dal centro cittadino. «Recentemente sembra che entro il sito di scarico illecito rifiuti qualcuno abbia trovato precario ricovero, a due passi risiedono alcune persone, mentre l’intera zona è densamente abitata».

Bomba ecologica

Alle spalle ci sono altre quattro precedenti istanze, rimaste senza esito. Si aggiunge quella nuova, presentata ieri, con la quale viene richiesta ancora una volta una tempestiva bonifica e la predisposizione di controlli anche con sistemi di videosorveglianza «necessari per evitare ulteriori danni ambientali e sanitari».

Quelli attuali sono stati anche certificati dalla Polizia locale, in uno dei sopralluoghi a cui hanno fatto seguito verbali puntuali che mettono nero su bianco le pessime condizioni igienico-sanitarie dell'ettaro circa in questione ma ancora non hanno portato ad azioni concrete e al dovuto decoro.

