Via Mercalli, nessun intervento: «Buia e insicura» 

Sono in corso i lavori sul doppio binario della metro, ma la sera, in via Mercalli continua ad esserci buio e non c'è sicurezza per chi abita in zona. Strada stretta, nessuna illuminazione, assenza di marciapiedi e strisce pedonali rendono la via pericolosa per auto e pedoni.

I residenti non si danno per vinti e continuano a far sentire la loro voce. «È una strada di campagna mai urbanizzata», sbotta Nicola Sanna, che vive proprio in via Mercalli. «Ho messo in vendita una casa a ridosso dell’asse mediano e non trovo acquirenti perché vedono che non ci sono barriere antirumore e soprattutto le condizioni della strada». La situazione sta degenerando, sostiene. «Ci sono una palestra, un supermercato, attività commerciali, quindi passa molta gente. Forse qualcosa si muoverà solo se ci scappa il morto. Stiamo pensando a una raccolta firme».

I residenti segnalano anche il pericolo incendi dovuto alla vegetazione incolta, per non parlare dei rifiuti abbandonati dagli incivili. «Il Comune deve ascoltarci, le nostre richieste sono più che legittime», dice Sanna. «Qualche giorno fa ho aiutato due persone, di cui una in sedia a rotelle, ad attraversare dalla fermata della metro fino a via Galvani. Rischiavano di essere travolte dalle auto», afferma Matteo Satta, residente in una via limitrofa. «Ci avevano detto che potevamo parcheggiare nell’area sterrata a ridosso della fermata della metro, ma poi bisogna attraversare con il rischio di essere investiti. Le auto dei residenti quindi parcheggiano sopra i marciapiedi adiacenti casa loro. Una volta finiti i lavori per il doppio binario, rimarrà comunque il problema sicurezza. Niente marciapiedi, strada stretta e buia la sera. Come si fa?», conclude Satta.

Roberto Manos vive in Belgio ma nel 2015 ha comprato casa in zona con il marito belga. «Era un investimento per tornarci a vivere da pensionati, sapevamo che la lottizzazione Magnolia era in espansione, ma non immaginavamo tutte le criticità che sarebbero poi sorte. Ogni volta che torniamo, prima di attraversare la strada aspettiamo anche cinque minuti. Un viottolo di campagna come via Mercalli a mio avviso non può reggere il traffico pesante proveniente da viale Marconi. Siamo rimasti delusi da com’è diventata la zona, è un peccato perché è un quartiere nuovo e carino». Non nega di stare pensando di vendere e comprare casa in un punto della città più sicuro. «Temo che non verrà mai messa in sicurezza, è una questione annosa che non riguarda solo questa Giunta ma anche le precedenti».

