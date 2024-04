Via Menorca, sono iniziati i lavori in centro storico 

Con i primi interventi in via Ciutadella de Menorca è partito ieri il progetto da un milione e mezzo di euro per la riqualificazione di alcune via del centro storico cittadino.

Per consentire l’esecuzione dei lavori nella via Ciutadela de Menorca, da ieri è entrata in vigore la chiusura al traffico. La segnaletica indica, quindi, la nuova disciplina della circolazione stradale che prevede il divieto di circolazione in quella strada, il divieto di sosta in un tratto della via Vittorio Emanuele II e negli stalli a pagamento della piazza Giovanni Paolo II, il divieto di circolazione e il divieto di sosta in alcuni tratti della via Carmine mentre l’inversione del senso di marcia nella via Crispi nella serata di ieri.

I lavori si svolgeranno in quattro fasi successive. Dopo il primo intervento in via Ciutadella de Menorca si procederà in via Crispi e a seguire nelle vie Carmine e Vittorio Emanuele II.Per via Ciutadella de Menorca è prevista una nuova pavimentazione stradale e una nuova definizione dello spazio pedonale. La nuova pavimentazione sarà composta da lastre di basalto mentre le aree pedonali saranno definite dall’installazione di dissuasori in ghisa.

