Via Meloni, dopo le proteste saranno rimossi due marciapiedi 

La completa rimozione dei due marciapiedi laterali in favore di due lunghe lastre lisce di granito che assicureranno piena accessibilità in negozi ed abitazioni, il rifacimento di tutti i sottoservizi con anche la creazione di un canale di scolo per le acque piovane ed infine delle passerelle lisce per collegare trasversalmente i due lati della strada, forse da montare su dei dissuasori di velocità. Sono le soluzioni individuate dal progetto di fattibilità appena approvato per risolvere il problema della presenza dei sanpietrini nel tratto basso di via Fernando Meloni. Verrà quindi eliminata quella che con un questionario legato all’apposito piano di abbattimento i cittadini hanno eletto a principale ostacolo architettonico del paese. Già a termine 2016, dopo l’installazione dei sanpietrini anche nelle vie Gramsci e Santa Barbara, una petizione da 1500 firme ne chiedeva la rimozione integrale a causa delle grandi difficoltà di transito per i pedoni. «Entro 20 giorni - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba - definiremo anche quali tipi di passerelle si adotteranno per collegare i due lati di via Meloni, poi bandiremo l’appalto grazie a 378 mila euro di finanziamento in cassa». Per ora, in attesa di altre soluzioni i sanpietrini permarranno nella parte centrale di via Meloni. (s. f.)

