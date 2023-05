«Via Melibodes piena di buche» 

«Serve un intervento integrale su via Melibodes: bene i nuovi servizi - che attendiamo di vedere effettivamente operativi e capire se alla portata dei cittadini - ma non dimentichiamo che da anni viene richiesto l’intervento sulla strada».

È l’appello del capogruppo di FdI in Consiglio comunale Michele Pisano, che alcuni giorni fa ha fatto un sopralluogo nella via accanto alla sede comunale del litorale che sarà inaugurata a breve.

«Il manto stradale è disastrato, e in questo caso la causa sono le radici degli alberi», dice. «È necessario un approfondimento tecnico per risolvere la situazione il prima possibile», chiede Pisano, «affinché vengano scongiurati danni per le case e per mezzi di trasporto in transito, soprattutto motocicli, i più esposti a gravi rischi di incidente».

