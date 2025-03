Via Meilogu, la vita fra le transenne 

Ingressi transennati, balconi pericolanti, cancelli divelti, cornicioni che si sbriciolano, ferri arrugginiti, cumuli di rifiuti nei cortili interni. Il degrado che caratterizza le palazzine comunali di Is Mirrionis ha raggiunto livelli insostenibili. In via Serbariu le barriere metalliche della Protezione civile fanno ormai parte del paesaggio. In via Quintino Sella e via Flumentepido si combatte con perdite idriche e fognarie tra cantine allagate e infiltrazioni di liquami in casa. Tuttavia la situazione più critica si registra in via Meilogu, dove decine di famiglie sono costrette a vivere, da tanti anni, in condizioni a dir poco allarmanti.

Barriere eterne

Corrado Loi risiede al numero civico 4 dal 1993. «Sta crollando tutto, ogni volta che usciamo dobbiamo stare attenti ai pezzi di cornicione che ci piovono in testa», racconta, «il palazzo è transennato da quasi tre anni». E non va meglio all’interno. «Gli impianti sono da rifare, in particolare quello elettrico. Quando piove l’acqua gocciola dentro casa». Preoccupata Adele Dessì. «Abito qui da sempre», si presenta, «la facciata del palazzo cade a pezzi perché nessuno ha mai fatto niente». «I balconi sono inagibili, ma noi ci usciamo lo stesso», riferisce un’altra inquilina, «questo nonostante il divieto dei Vigili del fuoco».

«Nessuno interviene»

Silvano Tuveri risiede in via Meilogu da appena due mesi. «Sono un assegnatario regolare», premette, «ho trovato un alloggio con mille problemi, dagli infissi malridotti alle mattonelle smosse. Speriamo che il Comune intervenga, sia dentro che fuori». Ma prevale lo scetticismo. «Sono anni che non si vede nessuno», sottolinea un’anziana, «ci hanno abbandonato ed è vergognoso». «Pensavamo che qualcosa potesse cambiare, ma è rimasto tutto uguale», commenta delusa un’altra donna, «cambiano i sindaci ma per noi nessuno fa niente. Abito qui da 38 anni, ci sono abituata. Ci ignorano».

L’impegno

«Ricevo cinquanta mail al giorno», rivela l’assessora comunale Anna Puddu (Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini) «e da quando sono in carica ho già incontrato personalmente oltre mille persone. La situazione di via Meilogu è nota. Ci sono grossi interventi da fare, non è semplice. In generale l’obiettivo è valorizzare il patrimonio urbano, certamente non abbandonarlo come è stato fatto per anni. La prassi della non risposta non è più concepibile. E basta interventi solo sulle urgenze. Abbiamo avviato un monitoraggio di tutti gli stabili, stiamo facendo un lavoro certosino. Incontreremo i residenti per capire quali soluzioni adottare».

