Via Matteotti si veste a festa per gli sposi 

L’aria di festa si respira da giorni in via Matteotti, la strada del centro storico di Selargius diventato il tratto più suggestivo e applaudito durante il corteo nuziale per Sa Coja Antiga. Fuori l’allestimento lungo la via con bandierine, archi e addobbi, dentro le case la preparazione dei dolci tipici che come da tradizione verranno offerti al passaggio dei futuri sposi in catene domani mattina. «Una festa che sentiamo anche nostra, ogni anno è come se si sposasse un vicino di casa», dicono mentre curano gli ultimi dettagli.

L’attesa

Una tradizione che va avanti ormai da 14 anni. «Ogni anno è sempre un’emozione», racconta Giuseppe Ambu, «sono nato e cresciuto qui, questo è un appuntamento a cui tengo particolarmente. Per noi allestire la via è un impegno ma allo stesso tempo un divertimento, è anche l’occasione per riunire il vicinato proprio come un tempo». C’è anche chi non vive più nel quartiere, ma partecipa comunque al cantiere per abbellire la strada. «Noi ci siamo trasferiti a Quartu ma il richiamo di via Matteotti è sempre forte», dicono Gianni Argiolas e l’amico Lello Iddas, «in questi giorni di preparativi siamo sempre qui per dare il nostro contributo». Dolores Orrù e Mariantonietta Iddas si occupano della preparazione dei dolci tipici: «Li offriremo domani mattina, per noi è un piacere», dicono. Un piccolo rinfresco, insieme alla degustazione di formaggio, salsiccia e vino.

Gli addobbi

Lungo la strada c’è anche chi, tra addobbi e festoni, la mattina del matrimonio espone vecchi corredi di famiglia. Tutto organizzato per accogliere la coppia che si unirà in matrimonio, Simona Putzu e Marco Sarritzu, e tutto il corteo al seguito. «Ogni anno i residenti di via Matteotti ci regalano una scenografia spettacolare, oltre alla degustazione di prodotti tipici», commenta soddisfatto lo storico presidente della Pro Loco Gianni Frau, «persone che si impegnano per il piacere di accogliere, e che dimostrano il senso di ospitalità che da sempre contraddistingue i selargini. Stiamo pensando di premiarli con una targa o un murale come riconoscimento per quello che fanno».

Le tappe

Archiviati gli appuntamenti della rievocazione del fidanzamento e della serenata in campidanese, oggi spazio al tradizionale Trasferimentu de is arrobas - il corteo che trasporta il corredo dei futuri sposi - seguito dall’esibizione del gruppo folk della Macedonia e dallo spettacolo-cabaret di Alessandro Pili in piazza. Domani le ultime tappe del Matrimonio selargino, con l’antico rito dello sposalizio in catene che si ripete da oltre mezzo secolo, tutto ripreso dalle telecamere di Videolina che trasmetterà in diretta gli ultimi preparativi fino alla cerimonia nuziale.

