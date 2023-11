Via Matteotti, parcheggio al buio «Segnalo subito il disservizio»  

Parcheggio di via Matteotti da giorni al buio. E così le persone sono costrette a fare luce con il cellulare per raggiungere la propria auto senza correre rischi. Insidie ancora maggiori in questi giorni di maltempo con l’asfalto reso viscido dalla pioggia. «Non sapevo che il parcheggio fosse al buio – afferma il sindaco, Stefano Licheri – Solitamente ci viene segnalato quando ci sono problemi di questo genere e l’operaio interviene nell’arco di una settimana per risolvere l’eventuale guasto. Per quel che riguarda il parcheggio però non abbiamo ricevuto segnalazioni. Provvederò a segnalarlo e così si interverrà per ripristinare l’illuminazione». ( a. o. )

