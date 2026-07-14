Via Mascagni, riparte il cantiere lumaca 

Dopo settimane di pausa, sono tornati gli operai anche in via Mascagni, e la consegna dei lavori slitta. Una delle tante strade a Sestu con cantieri, ma qui la situazione è diversa dalle altre, perché lo scopo è portare l’asfalto dove prima c’era uno sconnesso sterrato.

I residenti

I tempi sempre più lunghi però sfiniscono chi abita qui. La strada è chiusa alle auto e quindi devono parcheggiare lontano e raggiungere la propria casa sotto il sole. Inoltre i residenti devono anche lasciare i mastelli della differenziata fuori dal cantiere. I lavori erano partiti all’inizio di febbraio, ma avevano richiesto anni di studi perché la parte più importante era l’abbattimento del vecchio argine. L’argine è stato tolto, ma il cantiere si era fermato ai primi di aprile.

Il Comune

«I lavori di sistemazione viaria in via Mascagni e via Piave sono in pieno svolgimento, ma hanno registrato forti rallentamenti a causa di un imprevisto emerso durante gli scavi, ossia la presenza di una fitta rete di sottoservizi, gas, fibra, Abbanoa e E-Distribuzione, mai mappata in precedenza», spiega il consigliere con delega ai Lavori Pubblici Matteo Taccori. Qualcosa di simile era successo anche nei lavori del percorso ciclopedonale in via Giulio Cesare, con la scoperta di un cavo non mappato che aveva rallentato tutto.«Grazie alla grande disponibilità dell'impresa appaltatrice e alla sinergia con il Comune, le interferenze secondarie sono state quasi interamente risolte», continua Taccori, «il nodo cruciale resta lo spostamento di un cavo di media tensione da parte di E-Distribuzione, il cui cantiere è partito proprio in questi giorni e si concluderà entro la prima metà di agosto».

I tempi

Poi dovrebbe filare tutto liscio. «Superato questo ostacolo – conclude Taccori –, preso atto della legittima richiesta di proroga dell'impresa per cause di forza maggiore, il nostro obiettivo rimane quello di completare l’intera opera stradale entro quanto previsto nel cronoprogramma, e cioè il prossimo 30 novembre». Nel frattempo resta il disagio per i residenti, che non vedono l’ora che si concluda l’opera. Via Mascagni sarà così una delle ultime strade del centro a venire asfaltate mentre via Meucci e via Almirante aspettano ancora il loro turno.

RIPRODUZIONE RISERVATA