Via Mascagni, a ottobre arriva l’asfalto 

Basta fango e polvere. In via Mascagni ottobre dovrebbe essere un mese fatidico perché finalmente è previsto l’inizio dei lavori per portare l’asfalto nel tratto che da sempre è sterrato. L’appalto infatti è stato aggiudicato.

L’annuncio

«L’ufficio del Comune ha individuato la ditta aggiudicatrice per il lavoro di completamento della via, a brevissimo verrà firmato il contratto e consegnato il cantiere», annuncia il vicesindaco Massimiliano Bullita. «Il costo complessivo dell’opera supera di poco il milione di euro e prevede la realizzazione del nastro d’asfalto su unico piano, i marciapiedi, l’adeguamento delle reti di distribuzione e fognarie e l’illuminazione pubblica». Intanto chi abita qui da decenni si confronta con polvere sui panni stesi e buche sulla strada sterrata tra i fichi d’india, e quasi al posto delle auto non sfigurerebbero fuorilegge a cavallo e diligenza, come nei migliori western.

«I tempi sono stati lunghi», conferma Bullita; «perché durante la conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto il genio civile ha rilevato che era necessario uno studio idrogeologico per abbassare il vecchio argine. Lo studio ha confermato che quest’ultimo non ha più una funzione, in quanto il corso del fiume negli anni fu deviato allontanandolo dal vecchio alveo». E così finalmente via Mascagni volta pagina: «Con i lavori degli anni scorsi come la rotatoria di via San Gemiliano, il completamento di via Monteverdi e di via Verdi compresa di rotatoria, si è completato un settore della tangenziale nord-est del nostro Comune», afferma Bullita.

Opera importante

Per l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «una delle grandi opere irrinunciabili sulle quali abbiamo investito risorse, energie e competenze. La visione dell’amministrazione è costruire una città più moderna, vivibile e sostenibile». Ora, continua Meloni, «la sfida è dare continuità al progetto con la realizzazione del nuovo tratto di tangenziale che collegherà via Monserrato a via Vittorio Veneto, un’infrastruttura capace di alleggerire i nodi critici della viabilità e migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini».

Per la sindaca Paola Secci, «il completamento della via Mascagni è una risposta concreta a chi ormai da decenni risiede in quel tratto di strada e che nel tempo ha patito le problematiche legate alle piogge invernali e i grandi polveroni in estate per il passaggio di auto. Un’altra opera strategica portata avanti dalla nostra amministrazione che, sgravando del traffico la zona più antica del paese, produrrà dei benefici ambientali».

