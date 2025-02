Via Mascagni, 200mila euro per completare la strada 

Una strada o forse una macchina del tempo. Basta una passeggiata in via Mascagni a Sestu per tornare a quando l’asfalto era lontano da venire. Ma c’è un progetto per sistemarla e sono arrivati anche 200mila euro dalla Regione. «Il finanziamento regionale e arrivato al momento giusto perché a causa dei continui aumenti dei costi gli oltre ottocentomila euro già stanziati non sarebbero stati più sufficienti per la realizzazione del completamento della via», spiega il vicesindaco e assessore ad Urbanistica e Traffico Massimiliano Bullita. In totale sarà dunque investito un milione.

Disagi e proteste

Intanto al momento qui le buche dominano e manca l’illuminazione, a poca distanza dal centro cittadino: anche tra i residenti la pazienza sta finendo. «Vivo qui da ventisette anni e non è mai stato facile, mia figlia ha una disabilità e abbiamo costruito una rampa per entrare tranquillamente in casa», racconta Cecilia Corda, «e la notte c’è buio pesto, dobbiamo usare la torcia del cellulare». Franco e Andrea Pireddu, padre e figlio, abitano poco lontano: «Da una vita mangiamo la polvere mattina e sera», dice il primo. «Non conto più le gomme che ho spaccato«, continua il secondo. La strada si caratterizza per la presenza di un grande argine che ormai è diventato inutile grazie agli interventi per mitigare il rischio idrogeologico nel fiume vicino, e per il terreno in terra battuta, che improvvisamente interrompe il normale asfalto di via Piave, pochi metri prima.

Da qualche tempo si parla di lavori che la renderanno una strada finalmente come tutte le altre: «Il completamento della via Mascagni prevede lavori di sbancamento del vecchio argine per portare la strada in unica quota, la realizzazione di nuovi sottoservizi tra fognari, acquedotto e così via, e naturalmente la posa dell’asfalto, i marciapiedi su ambo i lati e l’illuminazione pubblica», continua Bullita. I primi annunci già anni fa, prima è stato annunciato il progetto, poi l’approvazione in Consiglio, ma i tempi sono stati abbastanza lunghi anche perché è stato necessario svolgere studi sui rischi, e altri passaggi: «Purtroppo il nuovo codice appalti emanato a fine anno ci sta facendo tardare col bando», rivela Bullita che comunque annuncia una probabile scadenza: «Contiamo di far partire i lavori entro l’estate per completare un’opera strategica per il traffico e dare finalmente risposta ai residenti che vivo una situazione di disagio con polvere in estate e fango in inverno». Commenta anche la sindaca Paola Secci: «È un lavoro che e stato programmato da tempo, già dalla prima consiliatura, con risorse comunali stanziate per riqualificare la zona migliorando la percorribilità e il decoro. Queste ulteriori risorse regionali ci permetteranno di terminare l'opera».

