Via Marx, sessantenne trovato cadavere nella sua abitazione  

Macabra scoperta ieri notte a Capoterra. Un uomo di 60 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via Marx. Da giorni non si avevano sue notizie, per questo i vicini hanno avvisato i Vigili del fuoco che sono entrati nell’abitazione, trovando il corpo senza vita dell’uomo. Sul posto i carabinieri che hanno avvisato il magistrato di turno che ha disposto il sequestro della salma per consentire al medico legale gli esami autoptici.

L’allarme

Era da giorni che non si avevano notizie del 60enne. Non rispondeva né al citofono né al telefono, per questo i carabinieri hanno chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari. Dalla caserma di viale Marconi è partita una squadra che in pochi minuti ha raggiunto Capoterra. I pompieri sono entrati nell’abitazione trovando il corpo dell’uomo che, secondo le prime notizie, viveva da solo. I militari dell’Arma hanno immediatamente avvisato il magistrato di turno. Sul posto è arrivato anche il medico legale che però si sarebbe limitato a constatare la morte del poveretto. Impossibile, ieri notte, poter capire le vere cause del decesso anche per lo stato di decomposizione del corpo. Secondo i primi accertamenti, la morte dell’uomo – visto lo stato del cadavere – dovrebbe risalire ad almeno un mese fa.

Solo oggi, dopo esami più accurati della salma, si potranno avere elementi per ricostruire l’esatta dinamica della morte. Gli inquirenti, comunque, non tralasciano nessuna ipotesi sul decesso.

