Via Marconi, proteste per le transenne 

Le transenne in via Marconi a Sestu sembrano aver stabilito domicilio a lungo termine. Lo fanno notare i residenti della zona, che dopo aver visto la riparazione di una perdita idrica ora devono fare i conti con una grande buca delimitata da protezioni, e che crea comunque qualche piccolo problema al traffico.

Più di un mese fa, esattamente l’ultimo di dicembre, era stato fatto lo scavo per riparare una perdita sostituendo una conduttura, con i lavori svolti da una ditta incaricata da Abbanoa. Fu necessario anche interrompere l’erogazione dell’acqua, mancata in mezza città. Ora è sempre Abbanoa a far sapere che la buca dovrebbe essere coperta in queste ore, mentre si concludono altri interventi in via Matteotti e via Tripoli, avviati mercoledì. I lavori sono sempre a carico delle ditte che li svolgono, e hanno anche la responsabilità dei ripristini. (g. l. p.)

