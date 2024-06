Via Marconi, perdita idrica 

Grossa perdita idrica in via Marconi all’incrocio con via Dante. Il problema si è presentato ieri mattina con l’acqua che ha allagato la strada rendendo anche difficile il passaggio. Uno spreco enorme in un periodo estremamente difficile per via della siccità. Il problema è stato segnalato al comando della Polizia locale che dovrà adesso verificare se la competenza sia del Comune o di Abbanoa e si dovrà quindi provvedere alla riparazione della condotta per fermare la perdita e scongiurare l’allagamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA