Via Marconi, notti insonni a causa di un tombino 

Notti insonni in via Marconi. Tutta colpa di un tombino a pochi passi dall’incrocio con via Volta, che non è ben fissato e al passaggio di auto, moto e mezzi pesanti fa un forte rumore. Ne sa qualcosa Angelo Porrà, 79 anni, che abita proprio nella palazzina che si affaccia sul pozzetto incriminato: «Di notte ormai non si dorme più da tempo», protesta, «si sente moltissimo anche di giorno figuriamoci di notte quando c’è silenzio ma il traffico è continuo lo stesso in una strada centrale come questa. Basterebbe fissarlo con un po’ di gomma o trovare un’altra soluzione perché così non si può andare avanti. Che sia di competenza di Abbanoa o del Comune, poco importa, è un intervento da nulla per un disagio però che ci sta rendendo la vita impossibile».

Ne è convinta anche Maria Vitalia Soi 57 anni che ha il negozio proprio di fronte al tombino. «Anche di giorno questo rumore continuo è insopportabile. Capisco quindi quei poveri residenti che sono costretti a sopportarlo anche di notte. Quando passano i pullman è davvero un botto che fa spaventare. Ma cosa ci vuole a fissarlo in qualche modo?». Stesso problema anche in viale Colombo di fronte alla rotatoria all’incrocio con via Marconi.

