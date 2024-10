Via Marconi, marciapiede dissestato 

Pedoni a rischio in via Marconi, nel tratto dopo l’incrocio con via Merello, in direzione del cimitero.

Il marciapiede è infatti un percorso a ostacoli, non solo per la presenza di spaccature e dislivelli nella pavimentazione ma anche per via della presenza di pezzi di tronchi che non erano mai stati rimossi. Si tratta di quel che resta di alberi che, ormai anni fa, erano stati abbattuti perché malati e pericolanti. Purtroppo però al loro posto non solo non sono arrivate nuove piante, ma il cemento intorno ha continuato a cedere creando una situazione di pericolo. «Sarebbe stato bello se avessero piantato nuovi alberi che almeno facevano anche un po’ d’ombra» commenta Anna Maria Mulas 75 anni, «invece sbucano questi pezzi di tronco, ma non solo in via Marconi, succede anche in altre strade del centro». È il caso ad esempio anche di via Volta, dove già in passato i residenti avevano sollecitato nuove piantumazioni che invece vanno avanti in altre strade del centro e della periferia.

