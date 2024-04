Via Marconi, lavori ai giardini: sostituiti i giochi dei bambini 

Sono iniziati i lavori di manutenzione nei giardinetti pubblici di via Marconi a Guspini: a occuparsene è la ditta Country Service Sardinia di Elmas per l’importo di 50mila euro ottenuti da fondi regionali. Il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale Mauro Fanari spiega: «La maggioranza dei giochi saranno sostituiti con altri nuovi perché l’usura di quelli esistenti non permette nessuna manutenzione». Fra le persone che giornalmente utilizzano i parchi comunali. Nella ristrutturazione saranno inserite anche nuove tipologie di giochi per garantire un sano e sicuro divertimento ai bambini in vista anche delle attività estive. Sui parchi comunali quale la sicurezza: «Serve un maggior controllo – dice Rosalba Saba – anche sulla presenza di animali che vengono lasciati liberi».

Intanto, è in corso anche la sostituzione delle linee Enel in via Parrocchia e via Cavour che avevano causato disagi ai residenti. L’intervento è a carico dell’impresa Ciemme di Guspini e ha lo scopo di garantire un adeguato servizio e il livello di sicurezza previsto dalle norme: sono interessati i cavi che da via Parrocchia, attraversano un tratto di via Carducci per terminare in via Cavour. L’amministrazione comunale al fine di rendere sicura la circolazione ha predisposto idonea segnaletica stradale. Il termine di fine lavori è previsto, salvo imprevisti, per il fine settimana.

