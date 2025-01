Via Marconi, il parco rimasto a metà 

A oggi è un parco solo sulla carta, quel rettangolo di verde tra via Vittorio Veneto e via Marconi a Sestu. I lavori sono iniziati due anni fa. Ma tra soste e riprese molto ancora resta da fare e c’è solo uno spettacolo desolante. «Una sola parola: vergogna», commenta tra gli altri Umberto Oliviero; «ormai sono senza parole, ho perso la voce a furia di protestare».

Lavori fermi

Del parco sono stati realizzati i camminamenti, che molte persone utilizzano per fare la strada tra il vicino centro commerciale e il vicinato. Ma non c’è nessuna rifinitura, e a giudicare anche dall’alta presenza di sporcizia, nessuna pulizia. «E poi, se almeno tagliassero l’erba», nota Marziano Marras. Il problema è evidente, il parco promesso è diventato una piccola foresta; sul lato di via Marconi sono poi presenti materiali di risulta edile e vari sacchi neri, una piccola discarica. Una volta qui c’era solo un enorme terreno incolto. Prima il privato proprietario del terreno ha avuto il permesso dal Comune di costruire il capannone, che ospita attualmente il centro commerciale di un grande marchio; in base ai cosiddetti oneri di superficie si è impegnato anche alla costruzione del parco. Nel frattempo il Comune ha realizzato una serie di stalli per la sosta. Il progetto prevede un’area per il fitness, un’area giochi per bambini, alberi e aiuole; «al momento sembra che vadano avanti a singhiozzo, fanno qualcosa e poi spariscono per mesi», riassume Oliviero.

Il Comune

Ma ormai anche in Comune cominciano a perdere la pazienza: «Come amministrazione siamo abbastanza delusi», dice da subito il vicesindaco e assessore all’Arredo urbano Massimiliano Bullita, «perché ci aspettavamo che l’atteggiamento del lottizzante fosse a pari a quello tenuto dall’amministrazione nell’approvare il tutto, quindi con tempi di realizzazione delle opere pubbliche in tempi ristretti senza andare per le lunghe come invece sta succedendo sforando le previsioni. Sentito il direttore dei lavori parrebbe che a breve ripartiranno per il completamento delle opere», ma promette; «sia chiaro che se i lavori non saranno finiti allo scadere della tempistica concessa in convenzione, verranno messe all’incasso le fideiussioni prestate a garanzia delle opere, senza che venga concessa nessuna proroga».

Tradotto, i soldi potranno essere recuperati, per terminare l’opera. Sulla stessa linea la sindaca Paola Secci: «Il parco Marconi prevedeva la realizzazione dell’opera contestuale ai lavori di realizzazione della struttura del capannone. Un accordo in tal senso è stato siglato con il comune ma al momento il privato non l'ha rispettato. Ci dispiace perché la mancata realizzazione penalizza i cittadini sestesi che lo avrebbero potuto utilizzare e vivere già da tempo».

