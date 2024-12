Via Marconi, i controlli non bastano: scooter rubato e bruciato nel parchetto 

Sorvegliato speciale da parte di Comune e De Vizia per i possibili abbandoni di rifiuti, il parchetto tra via Marconi e via Merello non è sfuggito però ai raid vandalici.

Nei giorni scorsi alcun balordi hanno portato nello spazio verde un motorino, probabilmente rubato, e gli hanno dato fuoco. Le fiamme hanno raggiunto anche le serrande di una vecchia edicola e danneggiato un albero. I resti inceneriti del mezzo sono poi rimasti lì sotto gli occhi di tutti.«Purtroppo questo parchetto, che potrebbe essere carino e ben tenuto, sta diventando terra di nessuno», racconta Sabrina Casti.

Già nelle scorse settimane i residenti avevano espresso preoccupazione per le sorti dell’area verde dove erano stati sistemati due contenitori per la raccolta degli abiti usati e uno per quella dell’olio esausto. «Diventerà un letamaio», avevano previsto. Da qui le rassicurazioni del Comune che aveva ribadito come l’aera sarebbe stata sotto stretto controllo per evitare l’ abbandono di buste.

