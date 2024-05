«Via Marconi e viale Colombo, subito strisce pedonali rialzate» 

Un appello per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati nelle strade di accesso alla città.

A lanciarlo sono i residenti di viale Colombo e di via Marconi che chiedono i dossi, non solo nelle strade asfaltate di recente, ma anche in viale Colombo a pochi passi dalla rotatoria con via Marconi e in via Marconi all’altezza di via Volta, dove, dicono, «sono presenti non solo numerose attività commerciali ma anche le fermate degli autobus che richiamano un gran numero di persone». Tra l’altro proprio le strisce pedonali in via Marconi sono quasi completamente cancellate e ormai invisibili tanto che nessuno si ferma. Stessa sorte delle strisce all’incrocio tra via Marconi e via D’Annunzio che ormai non si vedono più.Altra richiesta di attraversamento poi anche nel tratto di via Marconi davanti al parco Matteotti dove gli incidenti sono all’ordine del giorno.

Petizioni e proteste anche nel secondo tratto di via Fiume verso il Poetto dove c’era stata anche una raccolta di firme per la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati. La Polizia locale aveva anche fatto un sopralluogo ma per ora niente è cambiato.

Questo tipo di attraversamenti riguarda solo le strade asfaltate a nuovo da via Della Musica a via S’Arrulloni, da via Salieri a via San Benedetto. In precedenza altri erano stati realizzati in via Cagliari, via Siena e il primo tratto di via Fiume.

