Via Manzoni riaperta alle auto 

«Diciamo che finalmente habemus Papam». Le 9 del mattino non sono ancora scoccate. Gli operai della ditta che hanno eseguito i lavori nella voragine di via Manzoni, chiusa al traffico da mesi per il cedimento di un canale tombato a quasi sei metri di profondità dalla sede stradale, hanno già portato via tutte le macchine operatrici e iniziano a smontare le transenne che costringono le auto ad un largo giro, ma i commercianti già sorridono. «Era ora», ripetono mentre sulla soglia delle attività guardano soddisfatti la fine di un incubo. Pochi minuti dopo arriva l’ufficialità del Comune, con l’ordinanza di riapertura in entrambi i sensi di marcia. Il tratto dove sono stati eseguiti i lavori è transitabile, anche se solo in una corsia, in attesa che il cemento sia carrabile.

L’intervento

«Dopo i necessari lavori di messa in sicurezza, via Manzoni ha riaperto al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia - ha annunciato il Comune -. L’impresa incaricata ha provveduto prima di tutto a convogliare le acque bianche che confluivano dalla parte alta della via e che avevano causato il collasso del preesistente canale sotterraneo, provocando la formazione di una voragine alta oltre cinque metri e compromettendo la stabilità della sede stradale. L’opera è stata poi completata con il riempimento dello sprofondo, il ripristino della carreggiata e l’immediata riapertura della via, dopo aver ricevuto le autorizzazioni da parte degli organi competenti. La realizzazione dei lavori è stata preceduta da una fase di approfonditi studi e sopralluoghi condotti su incarico del Comune da un geologo e un ingegnere strutturista, necessari per stabilire le modalità di intervento utili a ripristinare le condizioni di sicurezza».

La soddisfazione

«La decisione di chiudere al traffico una delle principali arterie cittadine non è stata semplice - ha spiegato il sindaco Andrea Soddu -, ma si è trattato di un provvedimento necessario perché la strada non era più sicura per il transito delle auto e l’incolumità delle persone. Ci siamo impegnati affinché venisse riaperta nel più breve tempo possibile per alleviare i disagi dei cittadini e di chi ha le proprie imprese commerciali nella zona, ci tenevamo che ciò avvenisse prima del periodo natalizio». Anche l’ex assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Beccu, dimissionario dal 23 novembre, ha voluto sottolineare che si è trattato di un intervento «molto complesso. Ringrazio gli uffici comunali, i professionisti incaricati e l’impresa che ha effettuato i lavori per la competenza che tutti hanno dimostrato».