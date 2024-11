Via Manzoni, 2 milioni per il parcheggio 

Doveva essere un parcheggio e parcheggio sarà. Dopo quasi trent’anni (il socialista Franco Mura sindaco) torna a galla lo spazio di via Manzoni destinato nelle intenzioni delle varie amministrazioni che negli anni si sono avvicendate ad ospitare auto e moto in prossimità delle scuole, dell’Asl e del tribunale. Da quei lontani anni di parcheggi ne sono stati realizzati altri a cento metri da via Manzoni (via Cagliari-Carducci utilizzati nelle giornate lavorative al 50% scarso).

I fondi

Fatto sta che la Giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu, ha deciso di destinare 201mila euro in aggiunta al contributo di 2 milioni della Regione «per la promozione, la riqualificazione e il riordino degli ambiti urbani, attraverso l’incentivazione di azioni e interventi di riqualificazione di edifici e spazi pubblici o privati volti ad ospitare servizi e attività di interesse collettivo».

A questa testuale indicazione della Giunta regionale, quella comunale risponde con l’approvazione in linea tecnica del quadro economico a firma dell’architetto Luca Ruiu per 2.201.000 euro «che consentirebbe di procedere alla riqualificazione urbana degli spazi di sosta finalizzata al miglioramento della qualità del centro storico e del quartiere, con particolare riferimento alla riqualificazione e riordino delle aree pubbliche ubicate nella via Manzoni in Oristano».

La struttura

In realtà si tratta di uno spazio di proprietà comunale di 2.500 metri quadrati, ben delimitato, coperto e abbandonato. Per la Giunta il recupero «garantirebbe un congruo numero di parcheggi in una zona in cui sono presenti edifici residenziali ed attività pubbliche di alto interesse per la comunità nonché per la prossimità al centro storico». Che il degrado in cui versa non via Manzoni ma solamente lo spazio destinato trent’anni fa a parcheggio debba essere eliminato è indiscutibile ma che «migliori la qualità del centro storico» è discutibile, anzi da scartare perché fuori dalla realtà.

Centro storico?

Riqualifica solamente uno spazio non lontano dal centro ma che non è assolutamente centro storico e che necessita di altri e diversi interventi.

I due milioni di euro a fondo perduto possono essere invece utilizzati per incentivare azioni su edifici e spazi pubblici o privati destinati a servizi di interesse collettivo. Verde, parcheggi, recupero di edifici pubblici (ad esempio palazzo Paderi), stradine, piazze non vicine ma dentro, all’interno del centro storico.

