Via Manno resta a doppio senso 

No al senso unico nella via Manno, principale asse viario di Serdiana che collega l’abitato a Dolianova. Il Comune ha deciso di tornare sui suoi passi rinunciando all’istituzione del senso unico di marcia previsto nel progetto di riqualificazione avviato nei mesi scorsi.

Da un’attenta analisi del traffico e della dotazione di parcheggi pubblici nel centro, il Comune ha deciso di mantenere il doppio senso di marcia. La realizzazione di un marciapiede in entrambi i lati della carreggiata avrebbe infatti comportato l’eliminazione dei posti auto con riflessi negativi sulle attività commerciali presenti nella via principale. Il progetto sarà dunque modificato con la previsione di un solo marciapiede.

Per la riqualificazione della via Manno, il Comune ha stanziato 400mila euro (330mila trasferiti dalla Regione e 100mila provenienti dal bilancio interno). Il progetto prevede il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, la razionalizzazione degli spazi della carreggiata, la revisione della segnaletica stradale e l’installazione di dissuasori di velocità, fondamentale per la messa in sicurezza della via che in passato è stata teatro di gravi incidenti stradali. (c. z.)

