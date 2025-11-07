VaiOnline
Quartucciu.
08 novembre 2025 alle 00:30

Via Manin, l’incrocio preoccupa i residenti: «Troppo pericoloso» 

A Quartucciu, in via Manin uno stop mette in difficoltà residenti e automobilisti. Il segnale stradale, presente solo in un senso di marcia, è all’incrocio con la traversa interna di via Manin. Una via molto trafficata durante le ore di punta, vista anche la sua importanza perché collega con Quartu. Molti conducenti non si fermano, creando situazioni di rischio quotidiano per chi vive nella via e nelle traverse interne.
«È uno stop molto pericoloso», conferma Alessandro Sarritzu, residente in via Manin, «ci sono persone che ogni giorno escono da quell’incrocio, ma ormai è abituale non fermarsi. A volte, quando mi immetto in via Manin, gli altri automobilisti suonano il clacson pensando che stia bruciando lo stop, che in realtà non è presente nella traversa. Sono loro a non rispettare la precedenza».

Il problema, spiegano i residenti, si aggrava di notte: la segnaletica orizzontale è poco visibile e l’illuminazione non aiuta a metterla in risalto. «Chi arriva da via Giotto e si immette in via Manin, spesso prende velocità e non si accorge del cartello. Non dico che serva un dosso, ma almeno un segnale di preavviso. O almeno migliorare la segnaletica. Si deve rendere l’incrocio più sicuro», ha aggiunto Sarritzu.

