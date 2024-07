«Via Manin, la periferia dimenticata» 

«Un non luogo». Così l’opposizione definisce il quartiere di via Manin al confine con Quartu dove mancano i servizi e molte aree sono abbandonate. E chiede interventi per ridare «decoro» a una zona dalle «grandi potenzialità ancora oggi inespresse».

«Il quartiere meriterebbe un’approfondita analisi per stimolare nuovi progetti di ricucitura sotto il profilo sia urbanistico che socio-identitario», affermano i consiglieri Michela Vacca e Franco Paderi, capigruppo di “Quartucciu nel cuore” e di quello “Misto”.«È un vero e proprio “non luogo”, esempio lampante di quanto la politica locale sia totalmente disattenta alla qualità della vita dei quartieri periferici», proseguono, ricordando le innumerevoli volte in cui i residenti di via Manin hanno lamentato anche problemi di sicurezza e ordine pubblico.

Residenti abbandonati

«Purtroppo sono rimasti inascoltati», sottolineano, «eppure il quartiere possiede potenzialità inespresse». Il riferimento è all'edificio identitario dell'ex scuola Dante, che oggi ospita la sede di numerose associazioni locali, al Rio Is Cungiaus e al campetto rionale da anni chiuso e abbandonato. «Basterebbe solo avere la sensibilità politica e civica per dare una dignità a quei luoghi», prosegue la minoranza, «il progetto del parco lineare poteva essere un'occasione per ridisegnarlo e riqualificarlo con nuove funzioni e nuove prospettive». Ma per l’opposizione questa amministrazione «si sta attestando esclusivamente su interventi puntuali senza avere una visione complessiva di sviluppo». E aggiungono: «Questa amministrazione non ha più soldi e cerca di fare cassa come può aumentando le tasse. Una situazione drammatica che non favorisce nuovi investimenti sui servizi e i cittadini sono così doppiamente beffati».

Il Comune

L’assessore all’urbanistica, Cristian Mereu, ricorda che il Comune è già intervenuto in quella zona con il rifacimento della segnaletica e con la potatura degli arbusti che fuoriuscivano dal campetto rionale. «La strada ricade per metà in territorio di Quartu, ragion per cui a breve ci sarà l'installazione di un attraversamento pedonale rialzato con il consenso del Comune confinante», spiega Mereu. «Il nostro Comune ha stanziato i soldi per uno studio del traffico che individuerà soluzioni di concerto con Quartu». Mentre per i parcheggi «il codice della strada non consente attualmente di tracciare stalli nella traversa di via Manin e quindi neanche quelli riservati ai residenti». La riqualificazione del campetto rionale, invece «verrà valutata attentamente dal settore patrimonio di concerto con l'assessorato ai lavori pubblici e urbanistica».

RIPRODUZIONE RISERVATA