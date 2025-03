Via Mandrolisai, troppe corse in auto I residenti: «Non ci sentiamo sicuri» 

In via Mandrolisai, quando va via il sole, spesso si rimane al buio per diversi tratti. Dipende dai giorni. A lamentarsi sono sia i residenti che i genitori dei ragazzini che frequentano l'impianto sportivo. «Ci siamo lamentati svariate volte, ma non si è mai fatto niente», protesta Maria Grazia Uccheddu, un'abitante. «Questa è una zona molto particolare, l'illuminazione garantirebbe sicurezza per noi residenti e per chi ci passa», osserva la donna, che aggiunge: «Come se non bastasse, gli automobilisti corrono a più non posso, non ci sono strisce pedonali rialzate e quindi si rischia che qualcuno venga investito soprattutto la sera quando non c'è illuminazione. Ci sentiamo dimenticati dalle istituzioni, è come se per loro non esistessimo, è sempre stato così, spero che non succeda nulla di grave prima che si decidano a prendere provvedimenti per tutelare l'incolumità delle persone. Non bastano solo eventuali attraversamenti rialzati, bisogna aggiustare i lampioni che non funzionano e far sì che la via non rimanga al buio».

La presenza di un impianto sportivo polivalente fa sì che la strada sia frequentata tutti i giorni da bambini e ragazzini che vanno a fare sport, accompagnati dai propri genitori, molti dei quali abitano nel rione, ma altri vengono da fuori. Lorenzo Simula è papà di una ragazzina che si allena in questo centro. «A una certa ora della sera camminare al buio in questa via non è proprio il massimo», dice, «sia per il rischio di essere investiti da qualche automobilista che corre sia per alcune situazioni di degrado di cui le istituzioni sono ben a conoscenza. Inutile che si sia fatto un polo sportivo se poi la strada per raggiungerlo è al buio».

RIPRODUZIONE RISERVATA