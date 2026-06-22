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Quartucciu.
23 giugno 2026 alle 00:21

Via Mandas, altolà ad Abbanoa 

L’asfalto del ponte cede ancora. Caredda: «Subito i lavori o interviene il Comune» 

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A un mese dalle proteste dei residenti, la situazione del ponte di via Mandas è rimasta praticamente invariata. Il cedimento del manto stradale, che come spiegato dai tecnici è causato da infiltrazioni riconducibili alla rete idrica, continua a preoccupare cittadini e automobilisti che ogni giorno percorrono il prolungamento di via Nazionale. Dopo i sopralluoghi effettuati nelle scorse settimane tra Comune e Abbanoa, l’amministrazione comunale chiede ora interventi risolutivi. L’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda ha richiesto un intervento immediato per risolvere definitivamente il problema.

L’intimazione
«Abbanoa ha effettuato un secondo intervento sulla condotta idrica e noi siamo inevitabilmente legati ai tempi dell’azienda», sottolinea. «Gli uffici comunali hanno già intimato ad Abbanoa di intervenire. L’ingegner Spettu ha inviato una comunicazione formale nella quale viene richiesto il ripristino immediato del cedimento presente sul ponte di via Mandas. Se non dovessero intervenire nei tempi previsti, il Comune procederà d’ufficio e addebiterà all’azienda tutti i costi sostenuti». L’assessore rassicura sulla sicurezza. «La zona è stata transennata e non ci sono pericoli per la popolazione. Tuttavia non possiamo permettere che una situazione del genere si trascini ulteriormente, soprattutto in un punto importante per la viabilità cittadina».

Un tratto particolare

La vicenda continua ad alimentare il malcontento dei residenti. Il ponte di via Mandas è infatti un nodo cardine della viabilità cittadina, essendo l’unico collegamento diretto per raggiungere la 554 da Quartucciu. Da settimane i cittadini lamentano l’assenza di una soluzione definitiva e fanno notare come ormai il dislivello sia visibilmente peggiorato. Interpellata sulla questione, Abbanoa ha spiegato che l’intervento richiede particolare attenzione perché interessa una condotta strategica per l’approvvigionamento idrico del centro abitato. «L’intervento», viene chiarito, «riguarda un tratto di rete particolarmente delicato, poiché la condotta serve tutto il centro abitato. I tecnici hanno già eseguito i lavori propedeutici con l’installazione di valvole di sezionamento che eviteranno di interrompere l’erogazione dell’acqua all’intera città. Queste apparecchiature consentiranno di intervenire nel tratto interessato dalla rottura isolando esclusivamente il punto coinvolto».

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