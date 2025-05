Via Mameli ad alto rischio: «Servono le strisce rialzate» 

Via Mameli, a Quartucciu, viene percorsa ogni giorno da centinaia di auto poiché si trova tra due strade importanti: via Don Minzoni e via Segré. Il problema, sostengono i residenti della zona, è che gli automobilisti vanno a velocità sostenuta. Non ci sono strisce pedonali. Impossibile, dunque, attraversare in sicurezza.

La richiesta degli abitanti è che vengano realizzati degli attraversamenti rialzati. «C’è una pista ciclabile, perciò andrebbero fatti ovviamente solo sulla carreggiata delle auto, ma servono assolutamente», dice Mariano Peddiu, un residente di via Vivaldi. «Anche se i pedoni che attraversano non sono tantissimi, bisogna proteggere anche quei pochi che lo fanno. È perlopiù gente che ha casa nel terreno che costeggia la strada», afferma l’uomo.

Francesco Rais, che abita in via Rossini, ricorda che c'è anche un altro pericolo causato dalla velocità: «La pista ciclabile occupa una parte di carreggiata già di per sé stretta. Perciò chi passa con la bicicletta rischia di essere travolto dalle auto che corrono. Ecco perché sono importanti i dissuasori di velocità. È già grave che non ci siano le strisce pedonali tradizionali, ma anche se ci fossero non basterebbero a garantire l’incolumità. Andrebbero fatte rialzate, proprio per scoraggiare gli automobilisti dal premere eccessivamente il piede sull'acceleratore».

