Via Majore, sogno multipiano 

«Vorrei dare il mio terreno del Corso alla città, oltretutto rimettendoci dei soldi, perché la amo troppo», premette Raimonda Salici Chessa. «Nuoro non è più la città di una volta: quindi, o la si mette a posto oppure qui non si può più vivere. Il Comune potrebbe rilevare la mia area, e realizzare un parcheggio multipiano da 54 posti. Mi rivolgo al sindaco Fenu e alla governatrice Todde: fate il possibile e fatemi sapere entro pochi mesi, altrimenti vendo a un privato». Il primo cittadino prende tempo: «Stiamo valutando la proposta. Ovviamente dev’essere coerente con il contesto, poi bisognerebbe reperire le risorse».

Caparbietà

Ottantasette anni, lucidità da vendere. Raimonda ama la sua Nuoro, le fa male vedere l’antica via Majore agonizzante. Poca gente in giro, troppe saracinesche abbassate. Una carenza di parcheggi che allontana i cittadini, e affossa “su Cursu”. Così, questa donna innamorata del capoluogo barbaricino preferisce rinunciare a un guadagno maggiore – garantito dalla vendita a un privato che vorrebbe costruirci una palazzina con attività commerciali al piano terra – e fa una proposta al Comune: «Perché non rilevate questa mia area, tra il Corso e la via Dante, e costruite un parcheggio-multipiano?». Raimonda Salici Chessa, sostenuta dal figlio Severo, motiva tutto: «In famiglia siamo sempre rimasti legati a quest’area. Lì immagino dei parcheggi: sarebbe la soluzione ideale, la più completa e moderna, anche per contrastare la forte carenza di posti auto nel centro storico». Raimonda Salici Chessa ricorda: «Questa proposta l’ho fatta in passato anche all’allora sindaco Andrea Soddu, poi ne abbiamo discusso con il commissario Giovanni Pirisi. Erano tutti favorevoli, contributi regionali permettendo».

Il multipiano

Le chiacchierate sono sempre state cordiali. Da una parte una famiglia assai legata al territorio, dall’altra un municipio che deve trovare con urgenza soluzioni per ravvivare il Corso e il cuore della città. Il sindaco Emiliano Fenu puntualizza: «Conosciamo molto bene la proposta, adesso occorre avere a che fare con quelli che sono i “limiti” relativi alle risorse e al contesto». La famiglia Salici-Chessa ha già avanzato un eventuale progetto. Tecnologico, interrato, poco impattante. Garantirebbe 54 posti auto. Tutto possibile grazie al sistema chiamato “Prkt+”. Una brillante soluzione ingegneristica “made in Italy” che prevede la movimentazione rapida delle vetture, in modo fluido e alquanto più efficace rispetto ai vecchi “sistemi a trascinamento”.

Favorevoli

L’ipotesi “multipiano” riscuote consensi. «Sarebbe un atto di coraggio per dimostrare che Nuoro ha una possibilità di futuro», dice Salvatore Piredda, del Centro commerciale naturale Corso Garibaldi. «Un parcheggio così sarebbe un toccasana: farei 54 stalli gratuiti, magari per un’ora, in modo da garantire una rotazione», afferma Peppe Mattu, storico commerciante. Antonio Cambedda, Federmoda, conclude: «Favorevolissimo: questa proposta riqualifica l’area e dà sollievo al commercio».

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